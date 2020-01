Paralajmërohen protesta nëse nuk anulohet projekti në Liqenin e Badocit

Kështu bëri të ditur Drejtori Ekzekutiv i Organizatës “Let’s Do It Kosova”, Luan Hasanaj, i cili ishte pjesëmarrës në aksionin e pastrimit nga organizata në fjalë.

Hasanaj ka bërë apel nga qytetarët që të vetëdijesohen dhe të mos e ndotin ambientin nga i cili e gjithë Prishtina furnizohet me ujë të pijshëm.

“Ne sot me vullnetarët tonë jemi bashkuar për ta mbrojtur Badovcin. Së bashku me një numër vullnetarësh të “Let’s Do It” dhe shumë të tjerë, sot po i largojmë shumë mbeturina.

Janë mbeturina që janë lërë nga vetë qytetarët, po vazhdon një lloj moskujdesi. Bëj apel nga ata që t’i ruajnë këto hapësira.

E tërë Prishtina furnizohet me ujë të pijshëm”, ka thënë Hasanaj duke shtuar se i kanë paraparë të gjitha masat për mos ndërtimin e kësaj lagjeje.

“Është gabim i madh projekti nga kompania dhe shpresoj që mos të ndodhë ajo, dhe të ndalohet.

Ndërtimi këtu e rrezikon ujin e pijes, rrezikon edhe vet mjedisin. “Let’s Do It Kosova” është pjesë e këtij grupi me mbi 27 mijë njerëz që janë bërë bashkë në këtë grup. Janë paraparë të gjitha masat qoftë ligjore e deri të reagimi i qytetarit”, thotë ai për EO.

Hasanaj shpreson që ai projekt do të anulohet, por nëse një gjë e tillë nuk ndodhë, ai thotë se do të ketë veprime konkrete nga ata, duke mos përjashtuar as edhe protestat.

“Ne kemi pasur një lloj debati me Ministrinë e Mjedisit dhe vet Komunës së Prishtinës sa i përket lejes për ndërtimin në këtë lokacion. Ne e shohim Komunën e Prishtinës që thotë se është detyruar nga ministria, por që Ministria ka kërkuar që t’i anuloj ato kushte dhe shpresojmë që do t’i anuloj. Ditën e martë është paraparë një takim me asamblenë për ta diskutuar këtë problematik. Ndërtimi në këtë zonë nuk do të bëhet”, ka thënë ai.