Paqartësitë e takimit të liderëve, LDK-së nuk i ngutet: Nuk e pranon VV-në si fituese as Kurtin si mandatar

Isa Mustafa dhe Albin Kurti zhvilluar takimin e tyre si përfaqësues të parë të partive të tyre, megjithatë në fjalët e tyre për media ata lanë shumë paqartësi për publikun.

Kurti pas takimit tha se ishte tejet konstruktiv dhe është diskutuar mbarëvajtja e procesit zgjedhor dhe se kishin vlerësuar punën e grupeve punuese të LDK-së dhe VV-së, shkruan lajmi.net.

Kurti bëri të ditur se kanë harmonizuar 26 faqe tekst për programin qeverisës por gjithashtu nuk është shprehur fare për ministritë ose diçka tjetër.

“Patëm një takim konstruktiv. Me ç’rast në të njëjtën kohë kishim edhe takimin e grupeve punuese. Në këtë takim ne diskutuam për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor. U morëm vesh që një orë pas certfikimit të rezultatit, të takohemi që marrëveshja të bëhet pas 3-4 ditësh”, tha Kurti.

“Ndërkohë ne do të vazhdojmë takimet për harmonizimin e programit qeverisës që deri tash i ka 26 faqe tekst, e që kemi dëshmuar një kulturë të re qeverisës. Ne u dakorduam për një tempo të re”, tha ai.

Në anën tjetër, Mustafa tha diçka më shumë për media që nuk përkonte shumë me deklaratat e Kurtit pas takimit.

Ai është shprehur se në takim është diskutuar për harmonizimin e programeve që është arritur në diskutimet në nivel ekspertësh të dy subjekteve politike, shkruan lajmi.net.

“Me Kurtin kemi diskutuar gjithçka që është arritur në mes subjekteve tona politike dhe erdhën në përfundim se është arritur mjaftë shumë në këtë aspekt sepse është arritur shumë përafrim në fushën e ekonomisë, sundimit të ligjit, zhvillimit të shtetit, formimin e organogramit për numër të ministrisve”, tha Mustafa.

Mustafa është shprehur se janë marrë vesh të pas çertifikimit të rezultateve shumë shpejt do të formohet qeveria, duke lënë të kuptohet se kanë diskutuar se do të merren vesh edhe për postin e presidentit.

“U morrëm vesh se pas çertifikimit të rezultateve në nivel të ekipeve ose për formatin që ne merremi vesh të vijojmë me formimin e koalicionit qeverisës. Nuk kemi biseduar as për ministri konkrete, kemi biseduar se ne do të mirremi vesh për të gjitha pozitat që do të sfidohemi gjatë koalicionit të ardhshëm 4 vjeçar”, tha Mustafa.

Mustafa, i cili pas takimit u pa në gjendje të rëndë shëndetësore la të kuptohet se ende nuk e pranon se Vetëvendosje i ka fituar zgjedhjet dhe se nuk e pranon Albin Kurtin si mandatar.

Ai është shprehur se sa i përket partive që do të jenë pjesë e koalicionit do t’i takojë mandatarit dhe partisë së parë në zgjedhje pas certifikimit t’i ftojë dhe të vendosë.

Deklaratat e të dy liderëve lanë hapësirë interpretimi por edhe shumë paqartësi. Albin Kurti la të kuptohet se nuk është diskutuar as për ministri e as për postin e presidentit, por këtë nuk e dha Isa Mustafa.

Se nuk janë pajtuar përfundimisht të dy – e tregon edhe deklarata e Kurtit më herët ku kishte thënë se posti i Presidentit nuk do të diskutohet dhe deklarata e Mustafës sot ku tha se “…ne do të mirremi vesh për të gjitha pozitat që do të sfidohemi gjatë koalicionit të ardhshëm 4 vjeçar”. /Lajmi.net/