Pamje nga shpërthimi në Karakas të Venezuelës

Rreth orës 2 të mëngjesit sipas orës lokale, të paktën shtatë shpërthime u dëgjuan në Karakas. Në të njëjtën kohë, u dëgjuan edhe avionë që fluturonin ulët. Re tymi ishin të dukshme mbi kryeqytetin e Venezuelës dhe njerëzit nxituan të dilnin në rrugë. Nuk është e qartë se çfarë i shkaktoi shpërthimet. Një dëshmitar i…

Bota

03/01/2026 10:17

Rreth orës 2 të mëngjesit sipas orës lokale, të paktën shtatë shpërthime u dëgjuan në Karakas. Në të njëjtën kohë, u dëgjuan edhe avionë që fluturonin ulët.

Re tymi ishin të dukshme mbi kryeqytetin e Venezuelës dhe njerëzit nxituan të dilnin në rrugë. Nuk është e qartë se çfarë i shkaktoi shpërthimet.

Një dëshmitar i tha Reuters se zona jugore e qytetit mbeti pa energji elektrike.

Dëshmitarët okularë raportuan tym që ngrihej nga hangari i një baze ushtarake.

Punonjësja e zyrës, Carmen Hidalgo, tha: “I gjithë vendi u drodh. Kjo është e tmerrshme. Dëgjuam shpërthime dhe zhurma aeroplanësh në distancë.”

“Ndjeheshim sikur po na godiste ajri”.

