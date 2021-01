Pamje nga festa e ditëlindjes të vajzës së Lyrical Son

Ajo mbush dy vite dhe familja i kanë organizuar një festë, shkruan lajmi.net.

Gresa, bashkëshortja e Lyrical Son publikoi fotografi nga festa e ditëlindjes së dytë të vajzës së tyre.

“Happiest Birthday to my baby girl Erika. Karakteri yt me bon me u dashuru ne ty cdo sekond. Ti je mrekullia ime. Te dua pa fund shpirt. Urime Ditlindja e 2t”, ka shkruar ajo në postim.

Pranë vajzës janë të dy prindërit dhe shihen shumë të lumtur krah njëri-tjetrit.

Ndryshe, Lyrical Son është i martuar dhe ka dy vajza./Lajmi.net/