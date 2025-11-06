Pamje dramatike nga Zyra Ovale: Një person bie të fikët gjatë konferencës së Trumpit për çmimet e barnave
Një ekzekutiv i kompanisë farmaceutike Novo Nordisk ka rrëzuar papritur në Zyrën Ovale gjatë një konference të Presidentit Donald Trump, duke ndërprerë njoftimin e pritur për një marrëveshje të re mbi çmimet e barnave për humbjen e peshës.
Incidenti ndodhi rreth 45 minuta pas fillimit të konferencës, kur ekzekutivi duket se ka humbur ndjenjat dhe duhej ndihmuar të shtrihej në dysheme. Kamerat dhe gazetarët e Shtëpisë së Bardhë u larguan menjëherë nga dhoma pas episodit mjekësor, transmeton lajmi.net.
Identiteti i tij u konfirmua nga disa gazetarë të pranishëm si Gordon Findlay, ekzekutiv i Novo Nordisk.
Momente më parë, në podium ishte ngjitur Dave Ricks, CEO i kompanisë Eli Lilly and Company, por fjalimi i tij u ndërpre nga ngjarja që po ndodhte pas tij në sfond.
