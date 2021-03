Pak ditë para Ramazanit, Erdogan shtrëngon masat anti-COVID në Turqi: Ndalohen tubimet për syfyr dhe iftar

Pas një mbledhjeje tri orëshe të kabinetit në pallatin presidencial, presidenti Recep Tayip Erdogan tha se numri i provincave të konsideruara “me rrezik shumë të lartë” për përhapjen Covidit është i madh.

Sipas masave të ndërmarra bëhet me dije se gjatë javës ndalimi i trafikut do të vazhdojë të zbatohet nga ora 21:00-05.

Të gjithë restorantet dhe kafenetë do të funksionojnë me 50% të kapacitetit të tyre. Ndërsa qytetet me rrezik shumë të lartë do t’i nënshtrohen një bllokimi total gjatë fundjavave.

Gjatë muajit të Ramazanit, i cili fillon në 13 prill të këtij viti, mbledhjet tradicionale për syfyr (para agimit) dhe iftar (momenti i mbarimit të agjërimit ditor) do të jenë të ndaluara në të gjithë vendin.