Pajtim Kasami afër transferimit tek Olympiacos Futbollisti zviceran, por me prejardhje shqiptare, Pajtim Kasami do kalojë te skuadra greke, Olympiacos. Këtë e ka konfirmuar gazetari i njohur, Fabrizio Romano, transmeton lajmi.net. Sipas italianit, ata kanë arritur një marrëveshje, me Kasamin që kalon te ekipi grekë si një lojtar i lirë. Ai gjithashtu njofton se futbollisti ka përfunduar testet mjekësore te skuadra…