Pacolli: Veselinoviqin e kam parë në Budva me deputetë të Kuvendit të Kosovës

Pacolli në RTV 21 ka treguar se Zvonko Veselinoviçin e ka parë në Budva me deputetë të Kuvendit të Kosovës, rreth dy vjet më parë.

“Dy vite më parë gjatë pushimeve në bregdetin e Adriatikut në Budva, mua më është ofruar një njeri, që shumë më vonë e kam kuptuar se ishte Zvonko Veselinoviq. Ai atje ishte i shoqëruar me deputetë të atëhershëm të Kuvendit të Kosovës. Unë vetëm i kam përshëndetur dhe aq. Unë nuk e njoh Veselinoviqin, as nuk e kam parë më vonë. As sot nuk e di cili prej tyre ishte Veselinoviqi”, deklaroi Pacolli.

“Thjeshta na ka rastisur që gjatë ankorimit të anijeve të takohemi. Ata vetëm se ishin aty kur unë shkova. E kemi njohur kryetarin e Mitrovicës së Veriut dhe jemi përshëndetur. Aty ishin edhe tre deputetë të Kuvendit të Kosovës”.

Tutje, kreu i AKR-së ka theksuar se sanksionet ndaj Veselinoviçit dhe grupit të tij janë një veprim i drejtë nga ana e SHBA-së.