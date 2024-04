Pacolli e quajti provokim debatin e Osmanit me Vuçiqin në seancën e OKB-së, reagon Bekim Kupina

Behgjet Pacolli përmes një postimi në “X” ka thënë se Osmani, Kurti dhe Vuçiq duhet të lënë anash ofendimet dhe provokimet mes tyre por të gjejnë një zgjidhje për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë.

Pas këtij postimi ka reaguar Zëdhënësi i Presidencës së Kosovës, Bekim Kupina.

Ai në një postim në Facebook ka thënë Behgjet Pacollit se kjo nuk ka të bëj as me provokim e as me ofendim por kjo ka të bëjë me mungesën e respektit tënd ndaj shtetit të Kosovës dhe ndaj viktimave të regjimit serb.