OVL-UÇK thërret për nesër konferencë për media
Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka thirrur një konferencë për media, e cila do të mbahet nesër. Kjo konferencë është paralajmëruar të mbahet nga ora 12:00. Në njoftimin e kësaj organizate, nuk është bërë e ditur arsyeja e mbajtjes së kësaj konference. “Të nderuar përfaqësues të mediave, Organizata e…
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Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka thirrur një konferencë për media, e cila do të mbahet nesër.
Kjo konferencë është paralajmëruar të mbahet nga ora 12:00.
Në njoftimin e kësaj organizate, nuk është bërë e ditur arsyeja e mbajtjes së kësaj konference.
“Të nderuar përfaqësues të mediave, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ju fton në një konferencë për media, që do të mbahet nesër (e mërkurë) me datë 04.11.2026 në ora 12:00, në zyret e OVL UÇK-së. Me respekt, OVL UÇK”, thuhet në njoftim.