OVL-UÇK thërret për nesër konferencë për media

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka thirrur një konferencë për media, e cila do të mbahet nesër. Kjo konferencë është paralajmëruar të mbahet nga ora 12:00. Në njoftimin e kësaj organizate, nuk është bërë e ditur arsyeja e mbajtjes së kësaj konference. “Të nderuar përfaqësues të mediave, Organizata e…

Lajme

03/11/2026 20:04

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka thirrur një konferencë për media, e cila do të mbahet nesër.

Kjo konferencë është paralajmëruar të mbahet nga ora 12:00.

Në njoftimin e kësaj organizate, nuk është bërë e ditur arsyeja e mbajtjes së kësaj konference.

“Të nderuar përfaqësues të mediave, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ju fton në një konferencë për media, që do të mbahet nesër (e mërkurë) me datë 04.11.2026 në ora 12:00, në zyret e OVL UÇK-së. Me respekt, OVL UÇK”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

November 3, 2026

I shiti armët por i raportoi në Polici se janë vjedhur,...

November 3, 2026

Ngjarjet tragjike në vend dhe situata politike “e lënë pa fjalë...

November 3, 2026

Thaçi kujton vizitën e parë të Erdoganit në Kosovë 16 vite...

November 3, 2026

Skandal në Britani të Madhe | Gazetarja e BBC: Një ministër...

November 3, 2026

SHBA-ja do t’ia ndërpresë ndihmën prej 4 miliardë dollarësh Izraelit në...

November 3, 2026

​Musk investon 446 milionë dollarë në fondet e mesit të zgjedhjeve...

Lajme të fundit

I shiti armët por i raportoi në Polici...

Ngjarjet tragjike në vend dhe situata politike “e...

Thaçi kujton vizitën e parë të Erdoganit në...

Kosova pa barna stimuluese për ADHD, pacientët i blejnë jashtë vendit