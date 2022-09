Osmani takohet me kryeministren e Zelandës së Re: Bota është më demokratike kur dëgjojmë zërat e grave 

Kështu ka njoftuar Osmani përmes një postimi në Twitter, ku ka thënë edhe se bota është më paqësore, më e drejtë dhe demokratike kur dëgjojmë zërat e grave dhe vajzave, shkruan lajmi.net.

“Bota është më paqësore, më e drejtë dhe demokratike kur dëgjojmë zërat e grave dhe vajzave dhe i mbështesim ato që të arrijnë potencialin e tyre të plotë.Një kënaqësi duke folur me kryeministren e Zelandës së Re Jacinda Ardern në Nju Jork mbrëmë”, ka thënë Osmani. /Lajmi.net/

The world is more peaceful, just and democratic when we listen to the voices of women and girls and support them to reach their full potential.

A pleasure speaking to New Zealand’s Prime Minister @jacindaardern in New York last night. 🇽🇰🤝🇳🇿 pic.twitter.com/tlFIkmjtMu

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) September 22, 2022