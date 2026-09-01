Osmani: Kandidatura e Bekim Sejdiut i bën nder të gjithë Republikës së Kosovës
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani para mbledhjes me Grupin Parlamentar të kwsaj partie, tha se kandidatura e Bekim Sejdiut pwr president, mbron demokracinë e Kosovës. Ish-presidentja Osmani tha se LDK-ja ka vendosur interesin e Kosovës para interesit partiak. “Kandidatura e Bekim Sejdiut i bënë nderë të gjithë Republikës së Kosovës jo vetëm…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani para mbledhjes me Grupin Parlamentar të kwsaj partie, tha se kandidatura e Bekim Sejdiut pwr president, mbron demokracinë e Kosovës.
Ish-presidentja Osmani tha se LDK-ja ka vendosur interesin e Kosovës para interesit partiak.
“Kandidatura e Bekim Sejdiut i bënë nderë të gjithë Republikës së Kosovës jo vetëm që plotëson të gjitha kriteret për të cilat ne i kemi vendosur unanimisht në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar, jo vetëm që respekton vendimin e fundit të kuvendit të LDK-së, por në të njëjtën kohë i jep Kosovës një mundësi për punë të rëndësishme të mbrojtjes së demokracisë. Ne kemi bërë një kompromis duke vendosur gjithmonë interesin e Kosovës para çdo interesi individual apo partiak”, tha Osmani.