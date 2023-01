Osimhen i lumtur te Napoli

Roberto Calenda, agjenti i yllit të Napolit, Victor Osimhen, konfirmoi lumturinë e klientit të tij në klub dhe dëshirën për t’i dhuruar një ëndërr qytetit që e do.

Sulmuesi 24-vjeçar po luan një rol kyç për skuadrën e Luciano Spallettit këtë sezon, duke shënuar 12 gola dhe duke dhënë katër asistime në 14 paraqitje në Serie A.

Osimhen tashmë ka tërhequr vëmendjen e klubeve më të mira nëpër Evropë, me shumë skuadra të Premier Ligës të interesuara seriozisht për një lëvizje, por ai nuk i ka lënë ata ta shpërqendrojnë atë në fushë.

Duke folur për ‘Corriere dello Sport’, Calenda diskutoi interesin për Osimhen dhe fokusin e klientit të tij në garën për titull me Napolin.

“Victor është mirë, ai është i lumtur dhe i integruar në mënyrë perfekte me tifozët. Në stadium është i pari që feston, kërcen me tifozët. Synimi i tij është të fitojë me këtë ekip dhe t’i japë një ëndërr qytetit që e do. Kjo është gjithçka që ka për të”.

“Victor është një talent natyral, fizikisht shkatërrues, mendoj se çelësi është qëndrueshmëria. Ai u penalizua nga dëmtimet dhe tani mund të shprehë me qetësi potencialin e tij.

Ai po punon mirë me ekipin, mirëkuptimi dhe harmonia po rriten, dhe me këshillat e Spallettit ai po përmirësohet vazhdimisht. Ai është në mes të pjekurisë.”

Napoli i Spallettit është në rrugën e duhur për të fituar ‘Scudetton’ e tyre të parë që nga ditët e Diego Maradona. Ata aktualisht janë nëntë pikë më shumë se Milani i vendit të dytë dhe 10 pikë më shumë se Juventusi./Lajmi.net/