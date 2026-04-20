Një ditë para aktgjykimit për Naim Murselin, reagon vëllai i Liridona Ademajt

Një ditë para shpalljes së aktgjykimit për rastin e vrasjes së Liridona Ademaj, ka reaguar vëllai i saj, Leonard Ademaj. Ai përmes një postimi në rrjetin social facebook ka shprehur pritjet e familjes lidhur me vendimin e gjykatës, duke theksuar burgim të përjetshëm për të akuzuarit.

20/04/2026 20:50

Një ditë para shpalljes së aktgjykimit për rastin e vrasjes së Liridona Ademaj, ka reaguar vëllai i saj, Leonard Ademaj.

Ai përmes një postimi në rrjetin social facebook ka shprehur pritjet e familjes lidhur me vendimin e gjykatës, duke theksuar burgim të përjetshëm për të akuzuarit.

“Nesër gjykata e jep vendimin në rastin e vrasjes së Liridonës tonë. Ne të gjithë, por sidomos mama jeme, që i është thyer shpirti, shpreson që kriminelët që e kanë vrarë Liridonën do ta paguajnë përjetësisht me burg, ashtu siç përjetësisht ne do të mbesim pa Liridonën tonë për shkak të krimit të tyre”, ka shkruar ai.

