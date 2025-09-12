Oriola Marashi debuton në muzikë: Një kapitull i ri fillon sot

12/09/2025 22:06

Oriola Marashi, një nga vajzat më të bukura dhe të famshme shqiptare, e njohur për suksesin e saj në industrinë e modës, po hap një kapitull të ri në karrierën e saj artistike.

Modelja ka publikuar kënga e saj e parë, e titulluar “Papi Calma” së bashku me Adion, duke sjellur me videoklip.

“Një kapitull i ri fillon sot”, ka shkruar Marashi.

Më poshtë mund ta dëgjoni këngën e saj.

YouTube player

