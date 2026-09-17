Organizatat e dala nga lufta bëjnë thirrje për pjesëmarrje në protestën e nesërme
Organizatat e dala nga lufta kanë bërë të ditur se nesër do të organizojnë protestë. Para mediave, organizatorët kanë ftuar të gjithë qytetarët që t’u bashkohen protestës. Protesta do të mbahet në ora 12:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. “Ftojmë të gjithë qytetarët që të dalin në protestë nesër, në ora 12:00, në sheshin ‘Skënderbeu”,…
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Organizatat e dala nga lufta kanë bërë të ditur se nesër do të organizojnë protestë.
Para mediave, organizatorët kanë ftuar të gjithë qytetarët që t’u bashkohen protestës.
Protesta do të mbahet në ora 12:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
“Ftojmë të gjithë qytetarët që të dalin në protestë nesër, në ora 12:00, në sheshin ‘Skënderbeu”, u tha në thirrjen e tyre.