Optimizëm te Barcelona rreth gjendjes së Pedrit
Barcelona e nisi sezonin me ndoshta më shumë thellësi në mesfushë se në çdo repart tjetër të skuadrës, por opsionet e Hansi Flick janë goditur rëndë javët e fundit. Megjithatë, dëmtimi i Pedrit pas ndeshjes kundër Real Madridit është ai që ka lënduar më shumë katalanasit.
Futbollisti nga Ishujt Kanarie ka qenë shembull i qëndrueshmërisë që prej ardhjes së Flick, dhe po kalonte periudhën më të mirë të formës dhe shëndetit fizik në disa vite, deri në momentin e dëmtimit. Pas humbjes në “El Clasico”, ai u diagnostikua me një tërheqje në kofshë, me raportime të ndryshme për periudhën e rikuperimit. Shumica e burimeve e kishin përjashtuar për katër deri në gjashtë javë, çka do të thotë se ai do të mungonte në ndeshjet vendimtare kundër Athletic Club, Chelseat, Atletico Madridit dhe Real Betisit.
Megjithatë, 22-vjeçari mund të rikthehet më herët se sa pritej. Sipas “Marca”, rikuperimi i Pedrit po ecën mirë dhe ai mund të jetë gati për përplasjen me Athletic Club pas pushimit ndërkombëtar. Flick do të ketë një ide më të qartë për disponueshmërinë e tij në ditët e ardhshme, në varësi të faktit nëse ai do të jetë gati t’i bashkohet grupit në stërvitje javën tjetër. Në çdo rast, Barcelona, e vetëdijshme për historikun e dëmtimeve të tij dhe rëndësinë që ka për skuadrën, nuk do ta nxitojë kthimin e tij nën asnjë rrethanë. Edhe nëse do të rikthehej para dhjetorit, kjo do të ishte një gjë pozitive për katalanasit.
Kjo vjen paralelisht me një raport nga “Mundo Deportivo”, që thotë se Raphinha është stërvitur vetëm për ditën e dytë radhazi në fushë. Ai ndodhet në fazën përfundimtare të rikuperimit dhe pritet t’i bashkohet grupit shumë shpejt. Barcelona pret të ketë në dispozicion Raphinhan, Joan Garcian dhe Marc Casadon për ndeshjen kundër Athletic Club më 22 nëntor.
Kthimi i Casados do të lehtësonte nevojën për ta rikthyer Pedrin menjëherë, duke parë mungesat në mesfushë. Me Gavinin jashtë dhe Frenkie de Jong të pezulluar, Casado, Dani Olmo dhe Fermin Lopez janë të vetmit opsione plotësisht të gatshme për Flick. Marc Bernal mund të marrë gjithashtu më shumë minuta, ndërsa Andreas Christensen dhe Eric Garcia kanë luajtur më parë në mesfushë.