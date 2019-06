Opozita u vë flakë materialeve zgjedhore – tre policë të lënduar

Si pasojë e flakëve tre punonjës policie janë lënduar për motive ende të paqarta. Ndërkohë news 24, ka publikuar disa pamje të momenteve kur policët transportohen me barela në autoambulancë.

Kujtojmë se kjo është hera e dytë që në Shkodër, protestuesit e opozitës i kanë vënë flakën materialeve zgjedhore.

Në lidhje me rastin reagoi dhe Ministri i Brendshëm duke deklaruar se aktet do të dënohen sipas ligjit.

“Përsëri sulmohet me molotov një shkollë në Shkodër, si shenjë skizofrenie politike e PD për të penguar zgjedhjet. Kryetarët pa mandat nuk mund të mbajnë peng bashkitë me molotov. Ligji do të veprojë!”, thotë Lleshaj.