Operacioni “Epic Fury”, SHBA nis dronë sulmues kundër Iranit

Forcat e Shteteve të Bashkuara kanë kryer sulme me dronë njëdrejtimësh ndaj Iranit gjatë natës së kaluar, në kuadër të operacionit të quajtur “Epic Fury”. Sipas Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), ky zhvillim vjen vetëm një muaj pasi kjo komandë nisi përdorimin e dronëve ajrorë me kosto të ulët në operacione luftarake për herë të…

Bota

07/04/2026 22:02

Forcat e Shteteve të Bashkuara kanë kryer sulme me dronë njëdrejtimësh ndaj Iranit gjatë natës së kaluar, në kuadër të operacionit të quajtur “Epic Fury”.

Sipas Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), ky zhvillim vjen vetëm një muaj pasi kjo komandë nisi përdorimin e dronëve ajrorë me kosto të ulët në operacione luftarake për herë të parë, duke shënuar një moment të rëndësishëm në strategjinë ushtarake, raporon IndeksOnline.

“Sot qindra dronë amerikanë janë tashmë plotësisht të integruar në operacione sulmuese dhe mbrojtëse kundër Iranit. Këto platforma operojnë në ajër, në det, nën det dhe në tokë në mbështetje të objektivave tona ushtarake,” ka deklaruar admirali Brad Cooper, komandant i CENTCOM.

