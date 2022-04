Operacioni anti-drogë në Mitrovicë, policia jep detaje

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë se operacioni po zhvillohet në vazhdën e parandalimit dhe luftimit të veprave penale të narkotikëve, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se detajet e plota do të jepen pas përfundimit të operacionit.

“Policia e Kosovës, në vazhdën e parandalimit dhe luftimit të veprave penale në përgjithësi e në veçanti ndaj narkotikëve, është duke zhvilluar një operacion policor. Për detaje dhe informacione shtesë lidhur me këtë operacion policor i cili është duke u zhvilluar në bashkëpunim dhe koordinim me prokurorinë kompetente, do të njoftoheni pas përfundimit të operacionit policor”, ka thënë Kelani. /Lajmi.net/