OFERTË MARRAMENDËSE NË PETROL COMPANY, NË SHUMICËN E PIKAVE ÇMIMET: DIESEL 1.35€ & BENZINË 1.29€

Petrol Company, si gjithnjë po bën bujë me ofertat e panumërta.

Shërbimi i palodhshëm, cilësia e derivative dhe ofertat e vazhdueshme kanë qenë dhe janë shkaktarë kryesorë të pozicionimit të Petrol Company-së larg konkurrencës.

Petrol Company në shumicën e pikave të saj ofron këto çmime befasuese:

Diesel: 1.35€

Euro Diesel (me shumicë): 1.30€

Benzinë: 1.29€ Për t’i parë çmimet e të gjitha pikave ju lutemi, shtypni linkun https://bit.ly/3khQ2gz dhe bashkohu në komunitetin tonë në Viber, aty do të informoheni për të gjitha çmimet dhe ofertat për çdo ditë.

Të mos harrojmë ta potencojmë se me derivatet e Petrol Company –së ju do të jeni në gjendje të bëni 30% më shumë kilometra se me derivatet e tjera, gjë që të çon në kursim të garantuar.

Jeto më lirë vetëm me Petrol Company nuk është vetëm teori, eja mbushe makinën dhe bindu vet se çdo ofertë dhe çdo zbritje është një realitet në pritje për ty!