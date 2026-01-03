Objektet e naftës në Venezuelë nuk u dëmtuan nga sulmet amerikane
Puset dhe rafineritë e naftës në Venezuelë po punojnë normalisht dhe nuk u dëmtuan nga sulmet amerikane, njoftuan dy burime të njohura me operacionet e kompanisë shtetërore të energjisë PDVSA.
Dëmtime në një port të madh:
Porti i La Guaira pranë Karakasit, një nga më të mëdhenjtë në vend, por që nuk përdoret për eksporte nafte, pësoi dëme të mëdha, thanë burimet.
Trump vendosi një bllokadë mbi anijet cisternë që hynin dhe dilnin nga vendi në dhjetor 2025 dhe sekuestroi dy anije cisternë plot.
Masat e SHBA-së i detyruan pronarët e anijeve të anashkalojnë ujërat e Venezuelës, të cilat si pasojë kanë grumbulluar rezerva të naftës së papërpunuar dhe karburantit në depot e PDVSA-s.
Sistemi IT i kompanisë nuk është rikuperuar ende nga një sulm kibernetik në dhjetor të vitit të kaluar, i cili la terminalet dhe fushat e naftës të izoluara nga sistemi qendror dhe PDVSA është rikthyer në modalitetin manual për të vazhduar operacionet.