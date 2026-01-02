NYT: Mamdani shfuqizon urdhrat e lëshuar më parë për të mbrojtur Izraelin
Kryetari i ri i New Yorkut, Zohran Mamdani, bëri një veprim drastik në ditën e parë të mandatit të tij. Ai nënshkroi një urdhër ekzekutiv që anulonte të gjitha urdhrat e lëshuar nga paraardhësi i tij, Eric Adams, pasi ai u padit për akuza për korrupsion. Midis dekreteve të anuluara janë dy që Adams i…
Bota
Kryetari i ri i New Yorkut, Zohran Mamdani, bëri një veprim drastik në ditën e parë të mandatit të tij.
Ai nënshkroi një urdhër ekzekutiv që anulonte të gjitha urdhrat e lëshuar nga paraardhësi i tij, Eric Adams, pasi ai u padit për akuza për korrupsion.
Midis dekreteve të anuluara janë dy që Adams i theksoi si mbështetje kyçe për Izraelin, shkruan New York Times .
Një nga urdhrat e shfuqizuar, i nënshkruar nga Adams muajin e kaluar, ua ndalonte agjencive të qytetit bojkotimin ose tërheqjen e investimeve nga Izraeli, transmeton telegrafi.
I dyti, nga qershori i vitit të kaluar, miratoi një përkufizim të gjerë të antisemitizmit që barazon disa forma të kritikës ndaj Izraelit – siç është kundërshtimi ndaj karakterit të tij etnikisht hebre – me antisemitizëm.
Megjithatë, Mamdani nuk e shfuqizoi zyrën e qytetit për luftimin e antisemitizmit, të cilën Adams e kishte themeluar në maj të vitit të kaluar.
Vendimi i kryetarit të ri shkaktoi menjëherë kritika nga ish-kryetari dhe disa udhëheqës konservatorë hebrenj, të cilët më parë e kishin kundërshtuar kandidaturën e Mamdanit.
Inna Vernikov, një këshilltare republikane nga Bruklini, sulmoi kryebashkiakun duke pretenduar se një nga urdhrat e shfuqizuar “mbron hebrenjtë që besojnë në vetëvendosje nga diskriminimi”.
Një orë më vonë, shtoi ajo, “antisemitët pro-Hamas po mbërrijnë, të inkurajuar” nga kryetari.
Gjatë fushatës, Mamdani shkaktoi shqetësim edhe tek një pjesë e komunitetit hebraik për shkak të kritikave të tij të hapura ndaj Izraelit.
Nga ana tjetër, ai fitoi edhe votat e shumë hebrenjve të New Yorkut të cilët u frymëzuan nga fushata e tij dhe të cilët nuk u shqetësuan nga pikëpamjet e tij mbi Lindjen e Mesme.
Kryetar i ri e ka kritikuar Izraelin në mënyra që dikur konsideroheshin të paimagjinueshme për një zyrtar të zgjedhur në qytetin me popullsinë më të madhe hebraike në Amerikë.
Ai e quajti Izraelin një shtet aparteidi, mbështeti të drejtat e barabarta për ithtarët e të gjitha feve në vend që të favorizonte hebrenjtë në sistemin politik dhe ligjor, dhe mbështeti lëvizjen për izolimin ekonomik të Izraelit të njohur si Bojkot, Shpronësim dhe Sanksione.
Shqetësimi u shtua më tej javën e kaluar nga zbulimi i postimeve antisemite që datojnë më shumë se një dekadë më parë nga Catherine Almonte Da Costa, një këshilltare e lartë e Mamdanit.
Ajo dha dorëheqjen për shkak të reagimeve të ashpra. Tani 33 vjeç, ajo është e martuar me zëvendësauditorin e qytetit, i cili është hebre.
Pavarësisht gjithçkaje, Mamdani përsëriti në një konferencë për shtyp premtimin e tij për të mbrojtur sigurinë dhe për të festuar kontributet e hebrenjve, duke treguar si provë ruajtjen e Zyrës për të Luftuar Antisemitizmin.