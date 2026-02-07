“Nuk puthem në sy të motrës”, debat mes Benitës dhe Aurorës

Benita dhe Aurora kanë debatuar në lidhje me raportin e kësaj të fundit me banorin që u eliminua të premten, Kushtrim Kelani. “Ti po do me nxjerr debat, po do me shfrytëzuar që jam keq emocionalisht”, tha Benita. Ndërkohë, i tha se nuk kishte guxuar ta puthe Kushtrimin për shkak se motra e saj, Suanita…

ShowBiz

07/02/2026 22:49

Benita dhe Aurora kanë debatuar në lidhje me raportin e kësaj të fundit me banorin që u eliminua të premten, Kushtrim Kelani.

“Ti po do me nxjerr debat, po do me shfrytëzuar që jam keq emocionalisht”, tha Benita.

Ndërkohë, i tha se nuk kishte guxuar ta puthe Kushtrimin për shkak se motra e saj, Suanita i ka thënë “jo”.

Debati ka vijuar me motrat që i treguan Benitës se nuk puthen me partnerët kur janë me familjarë.

“Nuk puthem në sy të motrës, as kjo kurrë s’është puth në sy të mi, edhe pse kam ndejtë me ta kur kanë qenë të fejuar”, tha Aurora.

Ndiqeni videon për më shumë detaje:

