Nuk “njihet” Ryva Kajtazi, e tjetërsuar nga operacionet plastike

ShowBiz

25/08/2025 12:16

Këngëtarja e njohur Ryva Kajtazi është bërë sërish kryefjalë në rrjete sociale pas disa paraqitjeve të fundit publike.

Shumë ndjekës kanë vënë re ndryshime të dukshme në pamjen e saj, ku shihet se ndërhyrjet estetike e kanë transformuar pothuajse tërësisht.

Fotot e fundit të artistes kanë mahnitur fansat, ku u shfaq e kuruar në çdo detaj.

Pavarësisht zërave kritikë, Ryva vazhdon të jetë një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare, duke u rikthyer vazhdimisht në skenë me projekte të reja dhe një energji që i ka rezistuar kohës.

