“Nuk kemi fshehur askënd në seli”, Këlliçi: Na sulmuan me gaz

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, ka sqaruar praninë e dy ambulancave në selinë e PD-së, përmes një deklarate për mediat. Këlliçi është shprehur se në ambientet e selisë janë hedhur gaz lotsjellës nga policia, ndërsa disa persona janë ndodhur brenda godinës gjatë tensioneve të krijuara. “Ervin Demo ka provokuar demokratët, duke hedhur gaz në…

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18/10/2026 21:04

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, ka sqaruar praninë e dy ambulancave në selinë e PD-së, përmes një deklarate për mediat.

Këlliçi është shprehur se në ambientet e selisë janë hedhur gaz lotsjellës nga policia, ndërsa disa persona janë ndodhur brenda godinës gjatë tensioneve të krijuara.

Ervin Demo ka provokuar demokratët, duke hedhur gaz në selinë e tyre. Këtu mund të shihni dhjetëra bombula gazi, pa pasur asnjë incident.

Nuk kishte asnjë provokim. Kishte vetëm një tentativë për të barazuar ngjarjen që ndodhi sot në selinë e PS.

Ishte një skenar i Edi Ramës, e kemi paralajmëruar. Ishin vetëm policë që kanë tentuar të dhunonin selinë e PD-së”, tha ndërkohë Belind Këlliçi.

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