Berisha akuzon policinë për gaz lotsjellës në selinë e PD-së: Skenar për të sulmuar opozitën

Kreu i Partisë Demokratike në Shqipëri, Sali Berisha, ka reaguar pas tensioneve të regjistruara pranë selisë së PD-së në Tiranë, duke akuzuar policinë për përdorimin e gazit lotsjellës ndaj personave që ndodheshin në oborrin e godinës. Në një deklaratë për mediat, Berisha pretendoi se ndërhyrja e policisë ishte e qëllimshme dhe pjesë e një skenari…

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18/10/2026 21:23

Kreu i Partisë Demokratike Shqipëri, Sali Berisha, ka reaguar pas tensioneve regjistruara pranë selisë PD-së Tiranë, duke akuzuar policinë për përdorimin e gazit lotsjellës ndaj personave ndodheshin oborrin e godinës.

një deklaratë për mediat, Berisha pretendoi se ndërhyrja e policisë ishte e qëllimshme dhe pjesë e një skenari për sulmuar opozitën.

Ai tha se oborrin e selisë PD-së ndodheshin demokratë dhe se, sipas tij, policia hodhi sasi mëdha gazi lotsjellës pa pasur provokime paraprake.

“Në oborr ishin demokratë dhe u hodh gaz lotsjellës. Këtu PD është një rrugë kalimi, policia mënyrë kriminale dhunoi oborrin e PD-së. Hodhën sasi mëdha bombolave gazit, pa pasur asnjë lloj provokimi. Sasitë e gazit kanë qenë kolosale, i kanë helmuar njerëzit”, deklaroi Berisha.

Ai lëshoi akuza edhe ndaj kryeministrit Edi Rama, duke paralajmëruar vazhdimin e protestave dhe duke thënë se opozita do qëndrojë deri rrëzimin e qeverisë.

Berisha paralajmëroi gjithashtu se dita e nesërme do jetë e shënuar nga mosbindja civile, duke pretenduar se ekziston një skenar për sulm ndaj selisë Partisë Demokratike.

“Paralajmëroj Edi Ramën se demokratët janë këmbë shumë se kurrë Tiranë, por edhe mbarë Shqipërinë, nga Saranda deri Tropojë. Regjimi do dridhet, nesër është një ditë e mosbindjes civile. Ka skenar për sulmuar selinë e PD-së”, u shpreh ai.

Kreu i PD-së foli edhe për trajtimin e miturve gjatë ndërhyrjes, duke deklaruar se opozita do t’i marrë ata mbrojtje.

fund, Berisha përsëriti qëndrimin e tij kundër qeverisë, duke theksuar se protestat do vazhdojnë deri rrëzimin e asaj ai e cilësoi si “narko-shtet”.

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