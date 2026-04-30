“Nuk është i pari e as s’do të jetë i fundit” – Abdixhiku flet pas takimit me Osmanin

Lajme

30/04/2026 21:53

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka folur pas takimit me ish-presidenten Vjosa Osmani, duke lënë të kuptohet se priten zhvillime të rëndësishme politike në ditët në vijim.

Ai theksoi se takimet mes tyre nuk janë të rralla dhe do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, ndërsa shtoi se shumë shpejt qytetarët do të informohen për lajme pozitive, raporton lajmi.net

Sipas Abdixhikut, këto zhvillime lidhen me atë që ai e quajti “rikthimi i madh” i LDK-së në skenën politike.

“Nuk është i pari e as s’do të jetë i fundit dhe shumë shpejt do të vijmë me lajme të mira. Pjese substanciale e kthimit të madh të LDK-së, por shumë shpejt vijmë me lajme të mira”, ka thënë Abdixhiku./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 30, 2026

Haradinaj përshëndet rezolutën në SHBA për Kosovën: Hap i rëndësishëm drejt...

April 30, 2026

Kush është Gramos Hashani? Kryeshefi i ri i KEK-ut, miku i...

April 30, 2026

Osmani pas takimit me Lumir Abdixhikun: Ishte vetëm kafe mes miqësh

April 30, 2026

Ky është i dyshuari për sulm ndaj dy hebrenjve në Londër

April 30, 2026

​Trump po vë bast se bllokada e tij do të sfidojë...

April 29, 2026

Banka Botërore parashikon rritje ekonomike prej 3.7 për qind në Kosovë

Lajme të fundit

Haradinaj përshëndet rezolutën në SHBA për Kosovën: Hap...

Kush është Gramos Hashani? Kryeshefi i ri i...

Osmani pas takimit me Lumir Abdixhikun: Ishte vetëm kafe mes miqësh

PDK në Kijevë kërkon nga Bedri Hamza rikthimin e Fatmir Limajt në parti