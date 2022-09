Norvegjia njofton se do ta mbyllë ambasadën në Kosovë

Ministrja e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Anniken Huitfeldt ka thënë se do ta mbyllin ambasadën e Norvegjisë në Kosovë.

Krahas kësaj në Kosovë, ambasadat në Bratislavë (Sllovaki), Kolombo (Sri Lanka), zyra e ambasadës në Antananarivo (Madagaskar) dhe Konsullata e Përgjithshme në Hjuston (SHBA) do të mbyllen gjithashtu.

Sipas njoftimit, marrëdhëniet diplomatike të Norvegjisë me Kosovën, Madagaskarin, Sllovakinë dhe Sri Lankën do të trajtohen përmes marrëveshjeve alternative dhe përgjegjësia për këtë do t’i jepet një ambasade norvegjeze afër, ose një ambasador me bazë në Norvegji do të emërohet për vendin në fjalë.

“Në vitin 2023, Ministria e Punëve të Jashtme do të rrisë numrin e stafit në disa misione jashtë vendit, veçanërisht në misione në Evropë. Stafi në misione të caktuara do të rritet për të ofruar mbështetje më të madhe për sektorin e biznesit norvegjez. Në të njëjtën kohë, pesë misione do të mbyllen. Peizazhi i politikave politike dhe të sigurisë në Evropë po ndryshon me shpejtësi. Në dritën e kësaj, ne duhet të forcojmë praninë tonë diplomatike në BE, NATO dhe vende të zgjedhura evropiane. Diplomatët norvegjezë shërbejnë si sytë, veshët dhe zëri ynë në Evropë dhe ne kemi nevojë për ta në terren tani më shumë se kurrë. Ambasadat e mëposhtme do të mbyllen në vitin 2023: ambasadat në Bratislavë (Sllovaki), Kolombo (Sri Lanka) dhe Prishtinë (Kosovë), zyra e ambasadës në Antananarivo (Madagaskar) dhe Konsullata e Përgjithshme në Hjuston (SHBA). Mbylljet si këto ndikojnë në jetën e diplomatëve norvegjezë të postuar dhe kanë pasoja edhe më të mëdha për stafin e punësuar në vend”, ka thënë Huitfeldt.