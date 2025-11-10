Nora Istrefi dhe 2Ton bashkojnë forcat, pritet të sjellin këngën “Teka”
Këngëtarja e njohur Nora Istrefi dhe reperi 2Ton kanë vendosur të bashkojnë forcat për një projekt të ri muzikor, duke nxitur kuriozitetin e fansave.
Lajmin dyshja e bëri të ditur përmes një njoftimi të përbashkët në Instagram, ku ndanë edhe disa detaje të vogla rreth projektit.
Kënga mban titullin “Teka” dhe sipas njoftimit, pritet të publikohet së shpejti.
Detaje të tjera mbi zhanrin apo stilin e këngës ende nuk janë bërë të ditura, por dyshja ka ndarë një fotografi nga xhirimet e videoklipit, që ka rritur kuriozitetin e ndjekësve.