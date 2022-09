Nol Nushi: Kurti ka vendosë me i luftu sindikalistët me njeriun që e ka vjedhë polikollorin e shkollës Zyrtari i Partisë Socialdemokrate, Nol Nushi ka kritikuar sërish kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin dhe kryetarin e Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqin. Nëpërmjet një postimi në Twitter, Nol Nushi është shprehur se Kurti po i lufton sindikatat me njeriun që siç shprehet ai e ka vjedhur polikollorin e shkollave kur ka qenë drejtor i arsimit.…