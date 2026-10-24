Njësia B2 e Kosovës B pritet të rikthehet në operim të hënën, KEK nervozohet me mediat: Mos e paraqitni si kolaps energjetik

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) ka njoftuar se punimet për sanimin e defektit në njësinë B2 të Termocentralit “Kosova B” po vazhdojnë me ritëm të përshpejtuar, ndërsa rikthimi i saj në funksion pritet të bëhet mëngjesin e së hënës, më 26 tetor. Sipas KEK-ut, bazuar në vlerësimet aktuale dhe dinamikën e punimeve, sanimi i defektit…

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24/10/2026 19:43

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) ka njoftuar se punimet për sanimin e defektit njësinë B2 Termocentralit “Kosova B” po vazhdojnë me ritëm përshpejtuar, ndërsa rikthimi i saj funksion pritet bëhet mëngjesin e hënës, 26 tetor.

Sipas KEK-ut, bazuar vlerësimet aktuale dhe dinamikën e punimeve, sanimi i defektit pritet përfundojë deri dielën mbrëmje, transmeton lajmi.net.

një komunikatë për media, KEK-u ka theksuar se defektet teknike janë dukuri mund paraqiten çdo termocentral, përfshirë edhe ato përdorin teknologji re se kapacitetet prodhuese operojnë Kosovë.

Korporata ka reaguar edhe ndaj raportimeve ndaljen e njësisë B2 e kanë cilësuar si “kolaps energjetik”, duke kundërshtuar, siç ka thënë, krijimin e narrativave alarmuese pa dhëna dhe analiza verifikuara.

“Paraqitja e një ndaljeje kontrolluar teknike si ‘kolaps energjetik’, e shoqëruar me prognoza për humbje milionëshe, pa dhëna dhe analiza verifikuara, nuk i kontribuon informimit drejtë dhe objektiv opinionit publik”, thuhet reagimin e KEK-ut.

komunikatë, korporata ka vënë pah edhe punën e stafit teknik dhe punonjësve tjerë, cilët angazhohen vazhdimisht për siguruar funksionimin e kapaciteteve prodhuese dhe furnizimin me energji elektrike.

Sipas KEK-ut, inxhinierët dhe profesionistët e saj punojnë 24 orë ditë, shtatë ditë javë, shpesh kushte vështira teknike dhe operative, për ruajtur vazhdimësinë e prodhimit.

Korporata ka theksuar se mirëpret kritikat konstruktive dhe interesimin e mediave e publikut, por ka kërkuar çështjet lidhen me prodhimin dhe sigurinë energjetike trajtohen me përgjegjësi dhe mbi bazën e fakteve verifikuara.

fund, KEK-u ka ritheksuar përkushtimin për operim sigurt dhe qëndrueshëm kapaciteteve prodhuese, duke bërë ditur se publiku do informohet me kohë për rikthimin e njësisë B2 funksion./lajmi.net/

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