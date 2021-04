Njëjtë si Osmani, as Kurti nuk e përmend UÇK-në në përkujtimin për betejën e Koshares

Nëpërmjet një postimi në Facebook, Kurti ka përkujtuar betejën e Kosharës duke thënë se burra e gra të guximshëm dhanë gjithçka që të mund të jetonim të lirë, shkruan lajmi.net.

Më tutje ai shkruan se duhet të mos harrojmë nga kemi ardhur në mënyrë që të njohim rrugën përpara, por ai nuk e ka përmendur fare UÇK-në.

“Para se të kishim 9 Prillin si Dita e Kushtetutës, kishim 9 Prillin si Dita e Koshares. Në Betejën e Koshares, burra dhe gra të guximshëm dhanë gjithçka të mund të jetonim të lirë. Mos të harrojmë kurrë nga kemi ardhur, sepse atëherë ne gjithmonë do ta njohim rrugën e duhur përpara”, shkruan Kurti.

Before we had April 9 as #ConstitutionDay we had April 9 as #KoshareDay.

In the Battle of Koshare, brave men and women gave everything so that we could live free.

Let us never forget where we come from, for then we we will always know the right path forward. pic.twitter.com/bl6q4mFXao

— Albin Kurti (@albinkurti) April 9, 2021