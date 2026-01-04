Një pjesë e madhe e ekipit të sigurisë së Maduros u vra në aksionin e ShBA-së
Një pjesë e madhe e ekipit të sigurisë së ish-presidentit Nicolas Maduro u vra në bastisjen amerikane që çoi në kapjen e udhëheqësit të shtunën, tha Ministri i Mbrojtjes i Venezuelës, Gjenerali Vladimir Padrino, në një deklaratë televizive të dielën në mëngjes. Padrino nuk dha një shifër të saktë të viktimave, por mbështeti shpalljen e…
Bota
Padrino nuk dha një shifër të saktë të viktimave, por mbështeti shpalljen e zëvendëspresidentes Delcy Rodriguez si presidente e përkohshme dhe tha se forcat e armatosura janë aktivizuar në të gjithë vendin për të garantuar sovranitetin, shkruan Reuters.