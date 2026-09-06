Një person me probleme shëndetësore u shkakton lëndime dy familjarëve, arrestohet nga policia
Dy persona janë lënduar pas një incidenti që ka ndodhur në fshatin Poterq të Klinës. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili bëri të ditur se rasti është raportuar në Polici rreth orës 19:10. Sipas tij, dy personat e lënduar janë familjarë të të dyshuarit,…
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Dy persona janë lënduar pas një incidenti që ka ndodhur në fshatin Poterq të Klinës.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili bëri të ditur se rasti është raportuar në Polici rreth orës 19:10.
Sipas tij, dy personat e lënduar janë familjarë të të dyshuarit, ndërsa janë dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.
“Sot rreth orës 19:10, Policia është njoftuar për një rast i cili ka ndodhur në fshatin Poterq-Klinë, aty nga një person me probleme të shëndetit mendor, janë lenduar në forma të ndryshme dy persona të familjës së tij, të lenduarat janë dërguar në spitalin rajonal në Pejë për tretman mjekësor, ndërsa personi i dyshuar është arrestuat nga njësitet Policore”, ka deklaruar Rugova.
Policia po merret me rastin dhe po vazhdon procedurat e nevojshme hetimore.