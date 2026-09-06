Një person me probleme shëndetësore u shkakton lëndime dy familjarëve, arrestohet nga policia

Dy persona janë lënduar pas një incidenti që ka ndodhur në fshatin Poterq të Klinës. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili bëri të ditur se rasti është raportuar në Polici rreth orës 19:10. Sipas tij, dy personat e lënduar janë familjarë të të dyshuarit,…

Lajme

06/09/2026 23:53

Dy persona janë lënduar pas një incidenti që ka ndodhur në fshatin Poterq të Klinës.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili bëri të ditur se rasti është raportuar në Polici rreth orës 19:10.

Sipas tij, dy personat e lënduar janë familjarë të të dyshuarit, ndërsa janë dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.

“Sot rreth orës 19:10, Policia është njoftuar për një rast i cili ka ndodhur në fshatin Poterq-Klinë, aty nga një person me probleme të shëndetit mendor, janë lenduar në forma të ndryshme dy persona të familjës së tij, të lenduarat janë dërguar në spitalin rajonal në Pejë për tretman mjekësor, ndërsa personi i dyshuar është arrestuat nga njësitet Policore”, ka deklaruar Rugova.

Policia po merret me rastin dhe po vazhdon procedurat e nevojshme hetimore.

Artikuj të ngjashëm

September 6, 2026

“Shpirti i tij në paqe, bashkë me babin” – Motra e...

September 6, 2026

Tragjedi në Rahovec: I mituri humb jetën nga plagët e armës së zjarrit

September 6, 2026

Raportohet se kapiteni i Njësive Speciale, Besart Ahmeti, po hetohet për...

September 6, 2026

Përfundojnë takimet me Putinin dhe Zelenskyn, Witkoff dhe Kushner kërkojnë rikthimin...

September 6, 2026

Konflikti Rusi-Ukrainë, Shtuni: Tentativa për paqe është e rëndësishme, por ka...

September 6, 2026

Netanyahu: Katari është shtet armiqësor, por nuk na ka diktuar politikat

Lajme të fundit

Skandal në futbollin serb: Mbahet një minutë heshtje...

“Shpirti i tij në paqe, bashkë me babin”...

Tragjedi në Rahovec: I mituri humb jetën nga plagët e armës së zjarrit

Raportohet se kapiteni i Njësive Speciale, Besart Ahmeti,...