Një orë më shumë gjumë, akrepat kthehen prapa – nis ora dimërore
Ora dimërore ka filluar. Në orën tre pas mesnate, akrepat e orës u zhvendosën një orë prapa. Ora dimërore ndërrohet në çdo vit fundjavën e fundit të tetorit, natën midis të shtunës dhe të dielës. Ora dimërore do të zgjasë deri në fundjavën e fundit të marsit 2027, kur akrepat e orës do të zhvendosen…
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Ora dimërore ka filluar. Në orën tre pas mesnate, akrepat e orës u zhvendosën një orë prapa.
Ora dimërore ndërrohet në çdo vit fundjavën e fundit të tetorit, natën midis të shtunës dhe të dielës.
Ora dimërore do të zgjasë deri në fundjavën e fundit të marsit 2027, kur akrepat e orës do të zhvendosen përsëri një orë përpara.
Komisioni Evropian propozoi heqjen e ndryshimeve sezonale të orës në vitin 2018, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për t’i dhënë fund kësaj praktike, kështu që orët ende ndërrohen dy herë në vit.