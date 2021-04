Një incident i rëndë ndodhi mbrëmë në ceremoninë e çmimeve ‘Oscars’

Çmimet e Akademisë 2021 u goditën me një urgjencë të papritur mjekësore të dielën në mbrëmje, kur një person nga publiku u dërgua me urgjencë në spital.

Fotografitë nga qilimi i kuq treguan se një pjesëmarrës u mor nga mjekët në një barelë para se të largohej me makinë në një ambulancë, transmeton lajmi.net.

Rasti ndodhi, ndërsa Oscars i këtij viti u mbajt pa prezantimin e masave të reja të rrepta për të siguruar që mysafirët të mund të mbaheshin të sigurt gjatë pandemisë Covid, me pjesën më të madhe të ceremonisë duke u zhvilluar në Union Station të Los Angelos.

Imazhet nga qilimi i kuq treguan një mashkull që merrej me një barelë, me stafin që e ngarkoi atë në një ambulancë për të shkuar me makinë në spital.

Pjesëmarrësi, identiteti i të cilit është i panjohur, duket se e kishte këmbën të lidhur dhe shikuesit thoshin se ai kishte pësuar një thyerje të këmbës.

Akademia e Arteve dhe Shkencave të Filmit Motion organizoi ceremoninë në Union Station historik në qendër të Los Angelos, ku yjet e filmave shkuan pa maska ndërsa xhiroheshin në kamera ose ishin ulur në dhomën kryesore të shfaqjes.

Një zëdhënës zyrtar e quajti veprimtarinë e këtij viti një ‘Oscars’ si askush tjetër, ndërsa i dha përparësi shëndetit dhe sigurisë publike të të gjithë atyre që do morën pjesë./Lajmi.net/