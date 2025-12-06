Një flamur serb në tribuna, Arbnor Muja shënon gol dhe feston me shqiponjë
Sulmuesi mitrovicas Arbnor Muja ka gjetur sërish rrjetën në Belgjikë, këtë herë ndaj Club Brugge.
Anësori shënoi pas një aksioni të bukur të vendasve për ta barazuar rezultatin në 1-1.
Por, më e bukura ishte festa. Menjëherë pas golit, Muja iu drejtoi shqiponjën tifozëve në tribuna, ku ishte i shpalosur një flamur i madh serb.