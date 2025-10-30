Nisin shitjet e biletave për ndeshjen Kosovë – Zvicër në “Fadil Vokrri”
Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka njoftuar se kanë nisur zyrtarisht shitjet e biletave për ndeshjen e shumëpritur mes Kosovës dhe Zvicrës, e cila do të zhvillohet më 18 nëntor 2025, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. Takimi do të luhet në orën 20:45, dhe pritet të sjellë atmosferë të zjarrtë në kryeqytet, me…
Sport
Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka njoftuar se kanë nisur zyrtarisht shitjet e biletave për ndeshjen e shumëpritur mes Kosovës dhe Zvicrës, e cila do të zhvillohet më 18 nëntor 2025, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.
Takimi do të luhet në orën 20:45, dhe pritet të sjellë atmosferë të zjarrtë në kryeqytet, me interesim të madh nga tifozët e të dyja kombëtareve, transmeton lajmi.net.
FFK ka bërë të ditur se biletat mund të blihen online në platformën zyrtare të shitjeve:
https://eu.ebileta.al/biglietteria/listaEventiPub.do
Çmimet e biletave janë si më poshtë:
-
-
Tribunat Veri dhe Jug: 10 euro
-
Tribuna Lindje: 20 euro
-
Tribuna Perëndim: 30 euro
-
VIP: 100 euro./lajmi.net/
