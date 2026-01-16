Nisin hetimet për tifozin që goditi me banane Vinicius Jr. në ndeshjen ndaj Albacete

Albacete ka njoftuar se ka nisur kërkimet për identifikimin e personit përgjegjës për një akt të rëndë racist, pasi gjatë ndeshjes kundër Real Madridit një banane u hodh në drejtim të Vinicius Junior. Incidenti ka njollosur një mbrëmje historike për klubin spanjoll. Historia kryesore e javës në Spanjë ishte eliminimi i Real Madridit nga Kupa…

Sport

16/01/2026 19:27

Albacete ka njoftuar se ka nisur kërkimet për identifikimin e personit përgjegjës për një akt të rëndë racist, pasi gjatë ndeshjes kundër Real Madridit një banane u hodh në drejtim të Vinicius Junior.

Incidenti ka njollosur një mbrëmje historike për klubin spanjoll. Historia kryesore e javës në Spanjë ishte eliminimi i Real Madridit nga Kupa e Mbretit, pas humbjes dramatike 3-2 ndaj Albacetes të mërkurën mbrëma, me golin vendimtar në minutat e fundit nga Jefte Betancor.

Megjithatë, ndeshja u errësua nga një episod i shëmtuar, i cili u pasqyrua edhe në raportin zyrtar të arbitrit, hedhja e një bananeje drejt yllit brazilian Vinicius Junior.

 

Artikuj të ngjashëm

January 16, 2026

Lajm i mirë për Bayernin, Musiala i gatshëm të rikthehet në fushë

January 15, 2026

Barcelona siguron vendin në çerekfinale të Kupës së Mbretit pas fitores...

January 15, 2026

Ademi: Ismajl Ajeti dhe Mirsad Çollaku rikonfirmohen në Komitetin Ekzekutiv të...

January 15, 2026

Ademi nga Reçaku: Fanella e Kombëtares peshon mbi sakrificën e martirëve...

January 15, 2026

Klopp po e konsideron seriozisht të marrë drejtimin e Real Madridit

January 15, 2026

Arbeloa e komenton humbjen shokuese e turpëruese të Real Madridit

Lajme të fundit

Treni përplaset me autobusin në Hamburg, një i...

“Mami, babi unë dola…” – familja tregon bisedën...

NATO: Kroacia tani do të mbrojë qiellin e saj me Rafale

​Forcat ajrore shqiptare dhe amerikane testojnë gatishmërinë