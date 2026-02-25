Nis Sanremo 2026 – marrin vëmendje pesë artistë me interpretimet e tyre
Edicioni i 76-të i Festivalit të Sanremos ka filluar zyrtarisht, me mbrëmjen e parë ku janë paraqitur në skenë të 30 artistët e mëdhenj në garë. Ngjarja, e moderuar nga Carlo Conti me pjesëmarrjen e përhershme të Laura Pausini dhe të ftuarit special Can Yaman, ka sjellë emocione dhe surpriza, por mbi të gjitha ka…
Ngjarja, e moderuar nga Carlo Conti me pjesëmarrjen e përhershme të Laura Pausini dhe të ftuarit special Can Yaman, ka sjellë emocione dhe surpriza, por mbi të gjitha ka zbuluar renditjen e pjesërisht të pesë artistëve të parë, e cila bazohet vetëm te votat e Jurisë së Shtypit, TV-së dhe Web-it.
Publiku ka mësuar se cilët janë pesë artistët që kanë fituar simpatinë e gazetarëve dhe jurisë.
Arisa me “Magica Favola”, një këngë që ka magjepsur për performancën e saj elegante dhe zërin kristalor.
Fulminacci me “Stupida Sfortuna”, një këngë e re dhe origjinale që ka tërhequr jurinë me freskinë muzikore.Serena Brancale me “Qui con me”, një dedikim i veçantë për nënën e saj të ndjerë, që ka prekur zemrat e të pranishmëve.
Ditonellapiaga me “Che fastidio!”, e vlerësuar për origjinalitetin dhe stilin e vendosur muzikor.
Fedez & Marco Masini me “Male necessario”, një kombinim rap dhe falseto që ka ngjallur entuziazëm në Ariston.
Surprizat nuk kanë mbaruar: hyrja e televotimit dhe votave të jurive të radiove në ditët në vijim do ta bëjë konkurrencën edhe më emocionuese.
Mbrëmjet e ardhshme parashikojnë një kombinim të votave të publikut dhe jurisë, i cili do të pasqyrohet në renditjen përfundimtare.