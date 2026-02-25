Nis Sanremo 2026 – marrin vëmendje pesë artistë me interpretimet e tyre

Edicioni i 76-të i Festivalit të Sanremos ka filluar zyrtarisht, me mbrëmjen e parë ku janë paraqitur në skenë të 30 artistët e mëdhenj në garë. Ngjarja, e moderuar nga Carlo Conti me pjesëmarrjen e përhershme të Laura Pausini dhe të ftuarit special Can Yaman, ka sjellë emocione dhe surpriza, por mbi të gjitha ka…

ShowBiz

25/02/2026 12:13

Edicioni i 76-të i Festivalit të Sanremos ka filluar zyrtarisht, me mbrëmjen e parë ku janë paraqitur në skenë të 30 artistët e mëdhenj në garë.

Ngjarja, e moderuar nga Carlo Conti me pjesëmarrjen e përhershme të Laura Pausini dhe të ftuarit special Can Yaman, ka sjellë emocione dhe surpriza, por mbi të gjitha ka zbuluar renditjen e pjesërisht të pesë artistëve të parë, e cila bazohet vetëm te votat e Jurisë së Shtypit, TV-së dhe Web-it.

Publiku ka mësuar se cilët janë pesë artistët që kanë fituar simpatinë e gazetarëve dhe jurisë.

Arisa me “Magica Favola”, një këngë që ka magjepsur për performancën e saj elegante dhe zërin kristalor.

Fulminacci me “Stupida Sfortuna”, një këngë e re dhe origjinale që ka tërhequr jurinë me freskinë muzikore.Serena Brancale me “Qui con me”, një dedikim i veçantë për nënën e saj të ndjerë, që ka prekur zemrat e të pranishmëve.

Ditonellapiaga me “Che fastidio!”, e vlerësuar për origjinalitetin dhe stilin e vendosur muzikor.

Fedez & Marco Masini me “Male necessario”, një kombinim rap dhe falseto që ka ngjallur entuziazëm në Ariston.

Surprizat nuk kanë mbaruar: hyrja e televotimit dhe votave të jurive të radiove në ditët në vijim do ta bëjë konkurrencën edhe më emocionuese.

Mbrëmjet e ardhshme parashikojnë një kombinim të votave të publikut dhe jurisë, i cili do të pasqyrohet në renditjen përfundimtare.

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

Shuhet aktori i mirënjohur shqiptar

February 25, 2026

Klodi-Elijonës: Ke qenë dhelpër në lojë, pranoje

February 24, 2026

​Filharmonia e Kosovës shfaq koncert në Vjenë

February 24, 2026

Modelja shqiptare pjesë e dosjes Epstein, flet për median britanike pas...

Lajme të fundit

Turneu i grupit kinez të vallëzimit shkakton kërcënim...

Arrestohet 29-vjeçari në Prishtinë, dyshohet për së paku...

“Rekord” në Maqedoni: Për herë të parë që...

Prokuroria ndalon për 48 orë katër instruktorë të...