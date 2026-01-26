Nis auditimi për barnat, MSh furnizon komunat vetëm 35%

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), në kuadër të zbatimit të planit vjetor të auditimit 2025/2026, ka filluar auditimin e performancës “Furnizimi me barna nga Ministria e Shëndetësisë”, i cili përfshin periudhën 2022–2024.

Subjekt i këtij auditimi janë Ministria e Shëndetësisë, si dhe komunat e Lipjanit, Gjilanit, Rahovecit, Mitrovicës së Jugut dhe Ferizajt. Në fokus të auditimit do të jenë proceset e planifikimit, kontraktimit, shpërndarjes dhe menaxhimit të barnave, me synim rritjen e efikasitetit dhe përmirësimin e shërbimeve në sektorin shëndetësor.

Auditimi do të vlerësojë nëse Ministria e Shëndetësisë ka vepruar në mënyrë ekonomike dhe efikase në furnizimin dhe shpërndarjen e barnave për kujdesin shëndetësor parësor, si dhe për trajtimin e sëmundjeve të rralla.

Sipas raportimeve mediatike, pavarësisht ndarjes së një buxheti të konsiderueshëm nga Qeveria për furnizim me barna, në praktikë vazhdojnë të evidentohen mungesa të theksuara. Aktualisht, Ministria e Shëndetësisë arrin të mbulojë vetëm rreth 35 deri në 40 për qind të nevojave reale për disa barna, duke i detyruar komunat dhe qytetarët që t’i sigurojnë ato vetë, transmeton lajmi.net.

