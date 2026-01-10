Nigeria në gjysmëfinale të Kupës së Afrikës

Nigeria ka kaluar në gjysmëfinalen e Kupës së Afrikës pasi ka mundur Algjerinë, 0-2. Së pari Victor Osimhen shënoi në minutën e 47-të të takimit. Ai asistoi dhjetë minuta më vonë për Aktor Adamsin për të vulosur fitoren e Bardh e Gjelbërve. Ata në gjysmëfinale do të ballafaqohen me Marokun.

Sport

10/01/2026 20:52

