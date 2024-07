Ngjarjet e datës 4 korrik

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), mban mbledhjen e radhës. (KGJK, ora 09:00)

Komisioni Hetimor Parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës të anëtarëve të Shërbimit të Jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës mban takim me ekspertët e angazhuar në komision. (Kuvendi i Kosovës, salla N10, ora 09:00)

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturё, Rini dhe Sport interviston kandidatët për Anëtarë të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore. (Kuvendi i Kosovës, salla N204, ora 10:00)

Grupi i Asambleistëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Qendra Prishtinë, mban konferencë për media. (Konferenca mbahet para objektit të vjetër të Komunës, në rrugën UÇK, ora 10:00)

Komisioni për Integrime Evropiane shqyrton Projektligjin nr.08/L-290 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.08/L-013 për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës, nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së, si dhe shqyrtimin e Projektligjit nr.08/L-288 për mbrojtjen e konsumatorit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së. (Kuvendi i Kosovës, salla N303, ora 11:00)

“Shtatëmbëdhjetë” mban konferencë për media. (Galeria 17, ora 14:00)

Galeria e Ministrisë së Kulturës mban ekspozitën personale të Barbara Prenkas, të kuruar nga Zef Paci me titull ”Covers”. (Galeria e Ministrisë së Kulturë, ora 19.00)