Ngacmohet seksualisht një e mitur në Lipjan

Të premten në Lipjan një vajzë e mitur ka raportuar se është ngacmuar seksualisht. “Viktima femër kosovare e mitur ka raportuar se është ngacmuar seksualisht nga një i dyshuar i panjohur”, thuhet në Raportin e Policisë së Kosovës. “Rasti është duke u hetuar”, thuhet tutje në raport.

Lajme

16/05/2026 09:22

