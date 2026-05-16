Ngacmohet seksualisht një e mitur në Lipjan
Të premten në Lipjan një vajzë e mitur ka raportuar se është ngacmuar seksualisht. “Viktima femër kosovare e mitur ka raportuar se është ngacmuar seksualisht nga një i dyshuar i panjohur”, thuhet në Raportin e Policisë së Kosovës. “Rasti është duke u hetuar”, thuhet tutje në raport.
