Nga nesër fillon zyrtarisht trajtimi i ndërtimeve pa leje në Kosovë

Gjatë ditës së nesërme do të hyjnë në fuqi Udhëzimet Administrative që dalin nga Ligji për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje, pas nënshkrimit të këtyre udhëzimeve nga ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fatmir Matoshi.

Me këtë rast, ministri Matoshi do të mbajë konferencë për medie, në të cilën do të prezantohet përmbajtja e udhëzimeve, konferencë kjo e cila pritet të mbahet me fillim prej orës 14:00, shkruan lajmi.net.

Siç bëhet e ditur në njoftim, me hyrjen në fuqi të këtyre udhëzimeve administrative fillon zyrtarisht edhe trajtimi i ndërtimeve pa leje në Kosovë.

Procesi i legalizimit sipas ligjit të aprovuar më 2013 dështoi për shkak të mos interesimit të qytetarëve për të aplikuar.

Vetëm 8493 veta aplikuan për legalizim në tërë Kosovën, nga numri i përgjithshëm 352.836 vetave sa janë paraqitur për regjistrimin e objekteve pa leje. /Lajmi.net/