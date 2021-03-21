Nga 120 ulëse në Parlament, 44 prej tyre i fituan gratë

Në bazë të rezultateve të publikuara nga KQZ-ja, bëhet e ditur se janë gjithsej 44 politikane femra (36.67 %) që kanë arritur t’i sigurojnë votat e mjaftueshme për të qenë përfaqësuese të popullit në Parlament.
Kjo është lista me emrat e tyre, të ndara në subjekte politike me të cilët kanë garuar:
VV:
- VJOSA OSMANI
- DONIKA GËRVALLA-SCHWARZ
- VASFIJE BLAIR F
- MIMOZA KUSARI LILA
- SARANDA BOGUJEVCI
- ARBERIJE NAGAVCI
- LABINOTË DEMI MURTEZI
- SHQIPE MEHMETI SELIMI
- DRITA MILLAKU
- ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI
- ARJETA FEJZA
- FJOLLA UJKANI
- JETMIRE VRENEZI
- ARIJETA REXHEPI
- ROZETA HAJDARI
- DOARSA KICA XHELILI
- ADRIANA MATOSHI
- FATMIRE KOLLÇAKU
- JETA STATOVCI
- TINKA KURTI
- FITORE PACOLLI DALIPI
- ARTA BAJRALIJA
- MIRLINDA SADIKU
PDK:
- ELIZA HOXHA
- GANIMETE MUSLIU
- BLERTA DELIU
- ARIANA MUSLIU SHOSHI
- ADELINA GRAINCA
- FLORETË ZEJNULLAHU
LDK
- HYKMETE BAJRAMI
- MARIGONA GECI
- VLORA DUMOSHI
- VALENTINA BUNJAKU-REXHEPI
- RREZARTA KRASNIQI
SRPSKA LISTA
- MILJANA NIKOLIĆ
- VERICA ĆERANIĆ
- JASMINA DEDIĆ
AAK
- TIME KADRIJAJ
- ALBENA RESHITAJ
- MELIZA HARADINAJ STUBLLA
KDTP
- FİDAN JILTA
RI
- HATIXHE ĐORĐEVIĆ
ADRIJANA HODŽIĆ – UZ-AH
- ADRIJANA HODŽIĆ
NDS
- EMILIJA REDŽEPI