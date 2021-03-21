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Nga 120 ulëse në Parlament, 44 prej tyre i fituan gratë

12:48 | 4 Mars 2021
12:48 | 4 Mars 2021

Legjislatura e tetë e Kuvendit të Republikës së Kosovës pritet të përfaqësohet nga 44 deputete.

Në bazë të rezultateve të publikuara nga KQZ-ja, bëhet e ditur se janë gjithsej 44 politikane femra (36.67 %) që kanë arritur t’i sigurojnë votat e mjaftueshme për të qenë përfaqësuese të popullit në Parlament.

Kjo është lista me emrat e tyre, të ndara në subjekte politike me të cilët kanë garuar:

VV:

  1. VJOSA OSMANI
  2. DONIKA GËRVALLA-SCHWARZ
  3. VASFIJE BLAIR F
  4. MIMOZA KUSARI LILA
  5. SARANDA BOGUJEVCI
  6. ARBERIJE NAGAVCI
  7. LABINOTË DEMI MURTEZI
  8. SHQIPE MEHMETI SELIMI
  9. DRITA MILLAKU
  10. ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI
  11. ARJETA FEJZA
  12. FJOLLA UJKANI
  13. JETMIRE VRENEZI
  14. ARIJETA REXHEPI
  15. ROZETA HAJDARI
  16. DOARSA KICA XHELILI
  17. ADRIANA MATOSHI
  18. FATMIRE KOLLÇAKU
  19. JETA STATOVCI
  20. TINKA KURTI
  21. FITORE PACOLLI DALIPI
  22. ARTA BAJRALIJA
  23. MIRLINDA SADIKU

PDK:

  1. ELIZA HOXHA
  2. GANIMETE MUSLIU
  3. BLERTA DELIU
  4. ARIANA MUSLIU SHOSHI
  5. ADELINA GRAINCA
  6. FLORETË ZEJNULLAHU

LDK

  1. HYKMETE BAJRAMI
  2. MARIGONA GECI
  3. VLORA DUMOSHI
  4. VALENTINA BUNJAKU-REXHEPI
  5. RREZARTA KRASNIQI

SRPSKA LISTA

  1. MILJANA NIKOLIĆ
  2. VERICA ĆERANIĆ
  3. JASMINA DEDIĆ

AAK

  1. TIME KADRIJAJ
  2. ALBENA RESHITAJ
  3. MELIZA HARADINAJ STUBLLA

KDTP

  1. FİDAN JILTA

RI

  1. HATIXHE ĐORĐEVIĆ

ADRIJANA HODŽIĆ – UZ-AH

  1. ADRIJANA HODŽIĆ

NDS

  1. EMILIJA REDŽEPI
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