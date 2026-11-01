Lushaku-Sadriu: Kosova të forcojë partneritetet me familjen politike evropiane
Kryetarja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka marrë pjesë në takimin e Partisë Popullore Evropiane (EPP), të mbajtur në Holandë, ku është diskutuar për vlerat evropiane, sfidat e demokracisë dhe bashkëpunimin ndërmjet vendeve. Lushaku ka thënë se për Kosovën është me rëndësi forcimi i marrëdhënieve me familjen politike evropiane dhe ndërtimi i partneriteteve…
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Kryetarja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka marrë pjesë në takimin e Partisë Popullore Evropiane (EPP), të mbajtur në Holandë, ku është diskutuar për vlerat evropiane, sfidat e demokracisë dhe bashkëpunimin ndërmjet vendeve.
Lushaku ka thënë se për Kosovën është me rëndësi forcimi i marrëdhënieve me familjen politike evropiane dhe ndërtimi i partneriteteve ndërkombëtare.
“Takimet e EPP-së janë mundësi për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi, për të fuqizuar partneritetet ndërkombëtare dhe për të siguruar mbështetje për rrugën e Kosovës drejt integrimit evropian”, ka shkruar ajo.
Ajo ka theksuar se Kosova duhet të jetë më e pranishme në tryezat evropiane, me partneritete të forta dhe vizion të qartë për të ardhmen e saj në Bashkimin Evropian.