Neymar jep lajmin e hidhur, pensionimi do të ndodh së shpejti
Sport
Neymar ka paralajmëruar pensionimin si futbollist aktiv.
Sulmuesi brazilian filimisht synon të jetë pjesë e Kupës së Botës e pastaj të pensionohet në fund të vitit.
34-vjeçari në një intervist të fundit ka deklaruar se fundi i tij në futbollin aktiv mund të jetë në dhjetor të vitit 2025.
”Nuk e di se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, vitin e ardhshëm. Është e mundur që në dhjetor të dua të dal në pension.
Doja të kthehesha 100% në formë këtë sezon, prandaj mungova në disa ndeshje. Është një vit i rëndësishëm, jo vetëm për Santosin, por edhe për ekipin kombëtar brazilian dhe për mua, me Kupën e Botës”, ka deklaruar Neymar.