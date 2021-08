New Orleans Jazz Fest anulon ngjarjen e vitit 2021 për shkak të koronavirusit

Rastet në rritje të Covid-19 në Luiziana kanë çuar në anulimin e New Orleans Jazz Fest për të dytin vit radhazi, njoftuan organizatorët të dielën.

Luiziana theu rekordin e vet për shtrimet në spital të lidhura me Covid-19 në ditë të shumta javën e kaluar, me 2,421 individë të shtruar me virusin të premten. Të njëjtën ditë ajo raportoi 6,116 raste të reja, sipas Qendrave Amerikane për Kontrollin e Sëmundjeve, transmeton lajmi.net.

“Festivali vjetor i xhazit nuk do të mbahet “si rezultat i rritjes aktuale eksponenciale të rasteve të reja Covid në New Orleans dhe rajon dhe urgjencës së vazhdueshme të shëndetit publik,” tha festivali në një deklaratë në faqen e tij të internetit.

Festivali, i cili normalisht zhvillohet gjatë dy fundjavave në fund të prillit dhe fillimit të majit, ishte zhvendosur në tetor në fillim të këtij viti.

Aktet e njoftuara më parë për Jazz Fest të këtij viti përfshinin Rolling Stones, i cili ishte planifikuar të luante festivalin 2019 dhe duhej të anulohej për shkak të një sëmundjeje nga Mick Jagger. Aktet e tjera që u rezervuan për Jazz Fest 2021 përfshinin Foo Fighters, Lizzo and Dead and Company.

“Ne tani presim me padurim pranverën e ardhshme, kur do ta prezantojmë Festivalin gjatë periudhës tradicionale të tij. Datat e vitit të ardhshëm janë 29 Prill – 8 Maj 2022,” postoi festivali në faqen e tyre të internetit./Lajmi.net/